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Владимир Путин обратился к российским синхронисткам, которые завоевали золото ОИ-2021

Владимир Путин обратился к российским синхронисткам, которые завоевали золото ОИ-2020
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Президент России Владимир Путин обратился к российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко, которые завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Уважаемые Светлана Алексеевна и Светлана Константиновна!

Сердечно поздравляю вас с олимпийским триумфом.

Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И, конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания.

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

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