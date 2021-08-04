Владимир Путин обратился к российским синхронисткам, которые завоевали золото ОИ-2020

Президент России Владимир Путин обратился к российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко, которые завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Уважаемые Светлана Алексеевна и Светлана Константиновна!
Сердечно поздравляю вас с олимпийским триумфом.
Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И, конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания.
Желаю вам новых успехов и всего самого доброго», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
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- 4 августа 2021
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