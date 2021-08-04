Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Победа Бена Махера в конкуре позволила сборной Великобритании подняться с шестой позиции на четвёртую. В активе британцев 15 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых наград.

На пятой строчке — Австралия (15-4-17). У России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню состоятся соревнования в 40 видах спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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