Никита Нагорный: соперники попадали с перекладины и подарили бронзу? Всё верно, спасибо им

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный прокомментировал завоевание бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио в упражнениях на перекладине.
«Концовка всё приукрасила, но из-за того, что были проблемы со здоровьем после многоборья, начал критически к себе относиться. Не получалось сделать то, что хотел. Перекладина прошла хорошо, вышел и сделал свою программу, положил ещё одну медаль в копилку. Общий итог очень достойный для команды по спортивной гимнастике. А эмоции не улеглись, они будут только пробуждаться, мы дома.
Обида на судей? А за что? Каждый занимается своим делом. Они своим, а мы своим. Нельзя их критиковать. За Дениса (Аблязина. — Прим. «Чемпионата») обидно, хотелось видеть своего товарища на первом месте, но… Есть правила.
Соперники попадали с перекладины и подарили мне бронзу? Всё верно, спасибо соперникам.
Хотелось бы, чтобы встречали поспокойнее, там столько людей, что мы в шоке. Видимо, мы заслужили. У нас сюрпризы с самого утра, нас даже в бизнес-класс пересадили. Чувствую, что сегодня ещё будут сюрпризы.
Приглашения к Путину ещё не получали, Олимпиада же ещё идёт. Как только закончится всё, думаю, что нам скажут», — сказал Нагорный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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- 4 августа 2021
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