Гимнаст Аблязин заявил, что будет готовиться к Олимпиаде-2024

Российский гимнаст Денис Аблязин, занявший второе место в опорном прыжке и завоевавший золотую медаль в командном многоборье на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), рассказал, выступит ли он на Олимпиаде-2024, которая пройдёт в столице Франции Париже.



«К Парижу буду готовиться, а дальше будем смотреть по здоровью. Если даст здоровье, значит, поедем, если нет — не поедем», — сказал Денис Аблязин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В опорном прыжке россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

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