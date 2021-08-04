Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Олимпиада-2021 в Токио: медальный зачёт после 12-го дня, 4 августа, таблица, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 12-го дня, таблица
Комментарии

Сегодня, 4 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 17 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12).

Россия занимает шестую позицию: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали одну медаль: золото — Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (синхронное плавание, дуэты).

Торжественная церемония закрытия летней Олимпиады в Токио запланирована на 8 августа. К этому дню будет разыграно 339 комплектов наград в 40 видов спорта.

Самые главные события Олимпиады — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Новость по теме
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 4 августа
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021