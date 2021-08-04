Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 12-го дня, таблица

Сегодня, 4 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 17 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12).



Россия занимает шестую позицию: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали одну медаль: золото — Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (синхронное плавание, дуэты).

Торжественная церемония закрытия летней Олимпиады в Токио запланирована на 8 августа. К этому дню будет разыграно 339 комплектов наград в 40 видов спорта.

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