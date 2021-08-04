Определились соперники Красильникова и Стояновского в полуфинале Олимпиады-2020

Определились соперники российской пары Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио.
В четвертьфинале представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан победили итальянцев Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счётом 2:0 (21:17, 23:21). Россияне ранее обыграли немецкий дуэт Юлиус Толе / Клеменс Виклер со счётом 2:0 (21:16, 21:19).
Вторую полуфинальную пару составили норвежцы Андерс Мол / Кристиан Сёрум и представители Латвии Мартиньш Плявиньш и Эдгарс Точ.
Полуфиналы пройдут завтра, 5 августа. Первыми, в 15:00 по московскому времени, на песок выйдут норвежцы и латвийцы. Начало матча с участием Красильникова и Стояновского – по окончании первого полуфинала, примерно в 16:00 мск.
Самые главные события Олимпиады — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 4 августа 2021
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:36
-
16:34
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:11
-
16:02
-
15:48
-
15:48
-
15:47
-
15:38
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:15
-
15:13
-
15:11
-
15:10
-
15:06
-
15:02
-
14:59