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Определились соперники Красильникова и Стояновского в полуфинале Олимпиады-2020

Определились соперники российской пары Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В четвертьфинале представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан победили итальянцев Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счётом 2:0 (21:17, 23:21). Россияне ранее обыграли немецкий дуэт Юлиус Толе / Клеменс Виклер со счётом 2:0 (21:16, 21:19).

Вторую полуфинальную пару составили норвежцы Андерс Мол / Кристиан Сёрум и представители Латвии Мартиньш Плявиньш и Эдгарс Точ.



Полуфиналы пройдут завтра, 5 августа. Первыми, в 15:00 по московскому времени, на песок выйдут норвежцы и латвийцы. Начало матча с участием Красильникова и Стояновского – по окончании первого полуфинала, примерно в 16:00 мск.

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