Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 5 августа

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Сегодня, 5 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) были разыграны 27 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 5 августа 2021 года

Плавание. Мужчины. Открытая вода. 10 км

1. Флориан Велльброк (Германия) — 1:48.33,7.

2. Криштоф Рашовски (Венгрия) — 1:48.59,0.

3. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 1:49.01,1.

Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок

1. Педро Пабло Пичардо (Португалия) — 17,98.

2. Чжу Ямин (Китай) — 17,57.

3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17,47.



Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) — 23,30 (олимпийский рекорд).

2. Джо Матиас Ковач (США) — 22,65.

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22,47.



Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 13,04.

2. Грант Холлоуэй (США) — 13,09.

3. Рональд Леви (Ямайка) — 13,10.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Шандор Тотка (Венгрия) — 35,035.

2. Манфреди Рицца (Италия) — 35,080.

3. Лиам Хит (Великобритания) — 35,202.

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м

1. Невин Харрисон (США) — 45,932.

2. Лоранс Венсан-Лапуант (Канада) — 46,786.

3. Людмила Лузан (Украина) — 47,034.



Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 1.51,216.

2. Тамара Чипеш (Венгрия) — 1.51,855.

3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) — 1.52,773.



Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м

1. Жан ван дер Вестёйзен / Томас Грин (Австралия) — 3.15,280.

2. Макс Хофф / Якоб Шопф (Германия) — 3.15,584.

3. Йозеф Досталь / Радек Слоуф (Чехия) — 3.16,106.

Скейтбординг. Мужчины. Парк

1. Киган Палмер (Австралия) — 95,83.

2. Педро Баррос (Бразилия) — 86,14.

3. Кори Джуно (США) — 84,13.

Бокс. Мужчины. До 57 кг

1. Альберт Батыргазиев (Россия)

2. Дюк Рэган (США).

3. Ласаро Хорхе Альварес Эстрада (Куба) и Самуэль Такайи (Гана).

Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м

1. Хунчань Цюань (Китай) — 466,20.

2. Юйси Чэнь (Китай) — 425,40.

3. Мелисса Ву (Австралия) — 371,40



Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба. 20 км

1. Массимо Стано (Италия) — 1:21.05

2. Коки Икэда (Япония) — 1:21.14.

3. Тосикадзу Яманиси (Япония) — 1:21.28.

Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды).

2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия).

3. Лорьян Женест (Канада).

Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам

1. Мэттью Уоллс (Великобритания) — 153.

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия) — 129.

3. Элиа Вивиани (Италия) — 124.

Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг

1. Заур Угуев (Россия).

2. Кумар Рави (Индия).

3. Нурислам Санаев (Казахстан) и Томас Патрик Гилман (США).

Карате. Женщины. Ката

1. Сандра Санчес Хайме (Испания).

2. Кию Симидзу (Япония).

3. Мо Шон Грейс Лау (Гонконг) и Вивьяна Боттаро (Италия).

Хоккей на траве. Мужчины

1. Бельгия.

2. Австралия.

3. Индия.

Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг

1. Дэвид Морри Тейлор III (США).

2. Хассан Язданичарати (Иран).

3. Артур Найфонов (Россия) и Майлз Назем Амин (Сан-Марино).

Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом

1. Кэти Нажотт (США) — 4,90

2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,85.

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) — 4,85.

Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг

1. Стефан да Коста (Франция).

2. Эрай Самдан (Турция).

3. Дархан Ассадилов (Казахстан) и Абдель Рахман Аль-Масатфа (Иордания).

Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг

1. Ивэт Горанова (Болгария).

2. Анжелика Терлюга (Украина).

3. Беттина Планк (Австрия) и Вень Цзы-Юнь (Китайский Тайбэй).

Вольная борьба. Женщины. До 57 кг

1. Рисако Каваи (Япония).

2. Ирина Курочкина (Беларусь).

3. Эвелина Георгиева Николова (Болгария) и Хелен Луиз Марулис (США).

Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) — 43,85.

2. Антони Хосе Самбрано (Колумбия) — 44,08.

3. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,19.

Лёгкая атлетика. Женщины. Семиборье

1. Нафиссату Тьям (Бельгия).

2. Анук Веттер (Нидерланды).

3. Эмма Остервегел (Нидерланды).



Настольный теннис. Женщины. Командный турнир

1. Китай.

2. Япония.

3. Гонконг.

Лёгкая атлетика. Десятиборье

1. Дамьян Уорнер (Канада).

2. Кевин Майер (Франция).

3. Эшли Молони (Австралия).

Скалолазание. Мужчины

1. Альберто Хинес Лопес (Испания) — 28,00.

2. Натаниэль Коулман (США) — 30,00.

3. Якоб Шуберт (Австрия) — 35,00.

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