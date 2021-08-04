Самолёт с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской приземлился в аэропорту Вены

Самолёт австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Токио (Япония) в Вену, на борту которого предположительно находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, приземлился в аэропорту австрийской столицы, передают «РИА Новости».
Отметим, что изначально Тимановская должна была лететь в Варшаву (Польша), однако сотрудники польского посольства приняли иное решение.
Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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