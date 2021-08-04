Российские волейболистки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады-2020, уступив Бразилии

Российские волейболистки не сумели выйти в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио. В четвертьфинальном матче россиянки уступили сборной Бразилии со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25). Россиянки выиграли первую партию и уверенно вели во втором сете, но бразильянкам удалось переломить ход игры.
Самой результативной в составе сборной России стала Арина Федоровцева, принесшая команде 20 очков. 18 баллов на счету Ирины Воронковой. Шесть результативных блоков поставила Ирина Королёва.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российские волейболистки играли с бразильянками в подгруппе и уступили со счётом 0:3. В полуфинал тогда не вышли обе команды, уступив соперникам в четвертьфинале. Россиянки проиграли сербкам (0:3), бразильянки – китаянкам (2:3).
Ранее в полуфинал вышли команды Кореи, США и Сербии. Полуфиналы состоятся 6 августа.
Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал
Бразилия – Россия – 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).
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