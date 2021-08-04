Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские скалолазки Мешкова и Каплина не сумели пробиться в финал Олимпиады-2020

Российские скалолазки Виктория Мешкова и Юлия Каплина не сумели пробиться в финальную часть соревнований в многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

В квалификационном раунде Мешкова заняла девятое место, набрав 450 баллов, а Каплина – 17-е, в её активе 1.530 очков. Согласно регламенту в финал выходит топ-8 спортсменок. Отметим, что в состязание «многоборье» у скалолазок входят дисциплины «скорость», «боулдеринг» и «трудность».

Скалолазание представлено на Олимпийских играх впервые в истории, награды будут разыграны только в многоборье. Финал у женщин состоится 6 августа.

Самые главные события Олимпиады - в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Сборная России на летних Играх в Токио по состоянию на 4 августа завоевала 53 медали — 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.

Новость по теме Скалолаз из России Рубцов не сумел квалифицироваться в финал Олимпийских игр — 2020