Российские скалолазки Мешкова и Каплина не сумели пробиться в финал Олимпиады-2020

Российские скалолазки Виктория Мешкова и Юлия Каплина не сумели пробиться в финальную часть соревнований в многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
В квалификационном раунде Мешкова заняла девятое место, набрав 450 баллов, а Каплина – 17-е, в её активе 1.530 очков. Согласно регламенту в финал выходит топ-8 спортсменок. Отметим, что в состязание «многоборье» у скалолазок входят дисциплины «скорость», «боулдеринг» и «трудность».
Скалолазание представлено на Олимпийских играх впервые в истории, награды будут разыграны только в многоборье. Финал у женщин состоится 6 августа.
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Сборная России на летних Играх в Токио по состоянию на 4 августа завоевала 53 медали — 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.
- 4 августа 2021
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