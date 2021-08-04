Белорусский призёр Олимпиады-2020 вернулся домой в носках с надписью «Пошли бухать»

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), прибыл в Беларусь в носках с надписью «Пошли бухать».

Носки попали в объективы камер на встрече олимпийцев с болельщиками в аэропорту Минска.

Призёр Олимпиады-2020 из Беларуси вернулся домой в носках с надписью «Пошли бухать» Фото: https://instagram.com/khomich_unstoppable?utm_medium=copy_link

Фото: https://instagram.com/khomich_unstoppable?utm_medium=copy_link

Напомним, в Токио Недосеков занял третье место, показав такой же результат, как ставшие олимпийскими чемпионами катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери (по 2,37 метра). При этом, в отличие от соперников, у белоруса были неудачные попытки, в том числе на стартовой высоте 2,19 метра.

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Отметим, что в активе сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио по состоянию на 4 августа 2 медали — золотая и бронзовая.