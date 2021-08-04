Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских

Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук на церемонии награждения дуэтов на Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) представили как спортсменок «Олимпийского комитета России».
Федина и Савчук стали бронзовыми призёрами игр, получив от судей 189,4620 балла. Золотые медали выиграли российские синхронистки – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079 балла). Серебро у китаянок – Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). На счету украинских спортсменов – 1 золото, 2 серебра и 8 бронзовых медалей.
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