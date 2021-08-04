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Ольга Скабеева с иронией высказалась о золоте украинского депутата на Олимпиаде-2020

Ольга Скабеева с иронией высказалась о золоте украинского депутата на Олимпиаде-2020
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Телеведущая Ольга Скабеева иронично высказалась о победе украинского депутата Жана Беленюка на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке он одолел представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1. Это первое золото для сборной Украины на Играх.

«Тренировки в Раде не проходят даром! Жан Беленюк — первый депутат, ставший Олимпийским чемпионом, отпраздновал золотую медаль, станцевав гопак», — написала Скабеева в своём «телеграм-канале».

Всего в активе украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио 1 золото, 2 серебра и 8 бронзовых медалей.

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