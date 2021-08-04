Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки Беларуси после инцидента в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, прилетевшая в Вену (Австрия) после инцидента на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), была уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) и откомандирована в МВД.

«Добрый день, Кристина Сергеевна. Приказом Министерства спорта и туризма вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 в 9.00. Дополнительно сообщаю, что ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение», — цитирует сообщение, поступившее Тимановской, фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) в своём «телеграм-канале».

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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