«Хочется материться». Тренер синхронисток — о проблемах с музыкой на Олимпиаде-2020

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, под чьим руководством выступают синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, отреагировала на очередной инцидент с музыкой во время выступления подопечных на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Тогда он всё свалил на диски, что они у нас были плохие – палёные. Он раньше и гимны путал, допускал маленькие косячки, но все это было не на Олимпиаде, поэтому эти ошибки забывались. Здесь он свою ошибку объяснил тем, что так волновался, поэтому и забыл передвинуть курсор на следующий трек. Просто хочется материться. А сейчас у него, как он заявил, заклинило палец. В такие совпадения я не верю, это просто сюр. Но к нам он относится с большой теплотой и симпатией, такое ощущение, что его на нас клинит. Вряд ли у него будет ещё один крупный старт. Думаю, больше его техком не назначит, наше руководство будет этому способствовать», — приводит слова Данченко ТАСС.

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