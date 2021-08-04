Американская газета нашла «секретное оружие» российских олимпийцев

Американская газета The Wall Street Journal нашла «секретное оружие» атлетов Олимпийского комитета России, благодаря которому они завоевывают медали в Токио, превышая даже ожидания спортивного руководства страны.
В активе сборной России, выступающей на Играх в Токио под флагом ОКР, уже 53 медали, в том числе 14 золотых. Автор статьи считает, что российские спортсмены вывозят драгоценный металл из Токио, как из сибирских рудников.
«Атлетам, которые добрались до Токио, пришлось пережить двойной удар — национальный позор и COVID-19. Но, как оказалось, это было лучшее, что могло с ними случилось. В разгар глобальной пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие, доступное немногим другим спортсменам на планете — их собственная география.
Заперевшись в таких местах, как Владивосток или остров Сахалин, многие звезды команды ОКР смогли подготовиться в том же часовом поясе и условиях, что и в Японии.
Другие, например гимнасты, не находились в тысячах километров от Москвы, но интенсивно тренировались в русских «пузырях», превратив пандемию в непрерывный тренировочный процесс», — говорится в статье.
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