Червиченко жёстко раскритиковал допуск на Игры легкоатлеток с мужским набором хромосом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко жёстко высказался об участии в Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) легкоатлеток Кристин Мбома и Беатрис Масилинги из Намибии.
«Что касается выступления на Олимпиаде так называемых гермафродитов — легкоатлеток Кристин Мбома и Беатрис Масилинги из Намибии — я всё время говорил, что это конченный идиотизм. Это разрушает спорт, убивает у людей желание совершенствоваться и становиться профессиональным спортсменом. Поймите, завтра таких нестандартных может быть много. Ну и куда мы придём? Сначала они заставили женщин штанги поднимать… Это полный идиотизм. Теперь разрешают это делать мужикам, которые называют себя женщинами. К сожалению, фонтанирует идиотизм. Западная цивилизация, на которую мы раньше молились и смотрели как на эталон, сошла с ума. Я сейчас говорю не про основную массу, а про ту решающую, которая находится наверху и принимает решения. Они очень сильно поражены в голову каким-то вирусом. Мне кажется, это даже опаснее ковида, потому что его хотя бы можно вылечить, а то, чем больны эти полудурки — нет.
Для нестандартных людей, которые либо поменяли пол, либо до сих пор не определились, надо организовать специальную Олимпиаду. Есть же паралимпийцы, которые превозмогли боль и увечья — они молодцы! Им можно и нужно аплодировать. Наверное, для вот этих нестандартных, у которых либо голова поехала, либо от рождения непонятно, мальчик это или девочка, надо сделать специальные игры. И давайте на радужных ленточках вручать медали — они будут счастливы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 августа 2021
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