Российская волейболистка прокомментировала поражение от Бразилии в 1/4 Олимпиады-2020

Российская волейболистка Ирина Королёва прокомментировала поражение команды от сборной Бразилии в четвертьфинальном раунде Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Россиянки уступили со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25) и завершили выступление на Играх.
«Решающим моментом в поражении определённо стал второй сет, когда счёт был примерно 15:12 и наша команда теряла очки в атаке.
На этих играх мы обыграли Китай и США, это то, чего мы раньше никогда не делали, это можно отнести к позитивной части нашего выступления. То, чего мы в целом достигли на Играх, было захватывающе. Думаю, мы справились с этой Олимпиадой лучше, чем в Рио», — передаёт слова Королёвой корреспондент «Чемпионата».
Самые главные события Олимпиады — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 4 августа 2021
-
21:55
-
21:52
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:03
-
21:00
-
20:44
-
20:25
-
20:01
-
20:00
-
19:41
-
19:24
-
18:57
-
18:43
-
18:34
-
18:28
-
18:09
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:36
-
16:34
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:27