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Российская волейболистка прокомментировала поражение от Бразилии в 1/4 Олимпиады-2020

Российская волейболистка прокомментировала поражение от Бразилии в 1/4 Олимпиады-2020
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Российская волейболистка Ирина Королёва прокомментировала поражение команды от сборной Бразилии в четвертьфинальном раунде Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Россиянки уступили со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25) и завершили выступление на Играх.

«Решающим моментом в поражении определённо стал второй сет, когда счёт был примерно 15:12 и наша команда теряла очки в атаке.

На этих играх мы обыграли Китай и США, это то, чего мы раньше никогда не делали, это можно отнести к позитивной части нашего выступления. То, чего мы в целом достигли на Играх, было захватывающе. Думаю, мы справились с этой Олимпиадой лучше, чем в Рио», — передаёт слова Королёвой корреспондент «Чемпионата».

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