«Впереди группа. Как-то не по себе». Шишкина — об инцидентах с музыкой на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина высказалась о проблемах с музыкой во время выступления российского дуэта Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
В самом начале выступления российского дуэта в финале музыка сначала включилась, затем прервалась, и снова включилась, но уже не с начала. Ранее, во время квалификации, россиянкам и вовсе была включена другая мелодия. Всё это не помешало Ромашиной и Колесниченко завоевать золото.
«Это снова валидол. Опять музыка включилась, прервалась, включилась не с начала. Не знаю, что и сказать… Девочки, конечно, умнички, могут делать под любую музыку, с любыми остановками. Они суперпрофессионалы и очень опытные. Но впереди у нас группа. И там не два человека, а восемь. И что-то как-то не по себе», — сказала Шишкина в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Соревнования групп начнутся на Олимпиаде в Токио 6 августа.
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- 4 августа 2021
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