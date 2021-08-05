Олимпийские игры — 2020, 5 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

5 августа в тринадцатый день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно 13 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День 13-й, 5 августа. Расписание телетрансляций

00:25. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км. «Матч ТВ».

03:25. Гребля на байдарках и каноэ. «Матч ТВ».

04:55, 12:10. Вольная борьба. «Матч ТВ».

05:00. Лёгкая атлетика. «Россия 1».

07:00. Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Россия – Бразилия. «Россия 1».

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. «Россия 1».

09:25. Водное поло. Женщины. Полуфинал. Россия – США. «Матч ТВ».

09:35. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал. Батыргазиев – Рейган. Первый канал.

10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км. «Россия 1».

11:45. Велоспорт. Трек. Первый канал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Десятиборье. Женщины. Прыжки с шестом. Первый канал.

13:35. Вольная борьба. До 57 кг. Угуев – Рави. «Матч ТВ».

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать