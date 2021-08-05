В МОК отреагировали на издёвки российских телеканалов в адрес спортсменки-трансгендера

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность резким ростом комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпийских играх – 2020 в Токио, на российских государственных телеканалах.
Представители МОК связались с официальным российским вещателем, чтобы прояснить ситуацию по поводу оскорблений, звучащих в адрес ЛГБТ-спортсменов в популярных ток-шоу. В частности, множество издёвок было в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.
«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы связывались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», — приводит заявление МОК ВВС.
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