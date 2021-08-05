Украинский борец, выигравший золото ОИ: хочу сконцентрироваться на работе в парламенте

Украинский спортсмен и депутат Жан Беленюк поделился эмоциями после завоевания золота Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.
«Все титулы завоеваны. Не хватало золота. Сейчас отдохну. Как вы знаете, я ещё парламентарий в своей стране. Все эти два года совмещал работу в парламенте и подготовку к Олимпийским играм. Перенос Игр на год достаточно осложнил мои задачи. После отдыха хочу сконцентрироваться на работе в парламенте и проявить себя там. Там также необходима победа.
Последний раз Украина завоёвывала золото в греко-римской борьбе в 1996 году. Все спортсмены, которые тренируются, мечтают стать олимпийскими чемпионами. Когда останавливаешься в шаге от медали, как это было в Рио с серебром, я был очень расстроен и настроен попробовать выиграть золото в следующий раз.
Хотя путь был тернист, Олимпиаду перенесли на год, у нас условия не совсем комфортные, чтобы можно было тренироваться в полной мере, карантин. Тем не менее, я осуществил мечту и стал олимпийским чемпионом. Впечатления только положительные. До конца не понял, что произошло, но уверен, что завтра проснусь с улыбкой на лице», — приводит слова Беленюка Tribuna.
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