Немец Велльброк выиграл золото Олимпийских игр по плаванию на открытой воде на 10 км

В Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» состоялись соревнования Олимпийских игр – 2020 у мужчин по плаванию на открытой воде на 10 км.



Победителем стал немец Флориан Велльброк, показавший время 1:48:33.7. За ним финишировал представитель Венгрии Криштоф Рашовски (1:48:59.0). Замкнул тройку лучших итальянец Грегорио Пальтриньери (1:49:01.1).

Россиянин Кирилл Абросимов стал 19-м со временем 1:54:29.3, отстав от лидера на 5 минут 55 секунд.

Напомним, что в медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Россия занимает шестую позицию: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.