МИД Польши сообщил, что Тимановская прибыла в Варшаву

Марцин Пшидач, заместитель иностранных дел Польши, сообщил в «Твиттере», что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская успешно прибыла в Варшаву.

«Кристина Тимановская благополучно приземлилась в Варшаве. Я хочу поблагодарить весь дипломатический персонал, который безупречно спланировал и обеспечил её безопасное путешествие. Польша продолжает проявлять солидарность и поддержку», — гласит пост в «Твиттере» политика.

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.