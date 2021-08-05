МИД Польши сообщил, что Тимановская прибыла в Варшаву

Марцин Пшидач, заместитель иностранных дел Польши, сообщил в «Твиттере», что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская успешно прибыла в Варшаву.
«Кристина Тимановская благополучно приземлилась в Варшаве. Я хочу поблагодарить весь дипломатический персонал, который безупречно спланировал и обеспечил её безопасное путешествие. Польша продолжает проявлять солидарность и поддержку», — гласит пост в «Твиттере» политика.
Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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