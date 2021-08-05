Олеся Ромасенко вышла в финал ОИ-2020 по гребле на байдарке на 200 м

В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ у женщин в категории байдарка-одиночка на 200 м.

Представительница России Олеся Ромасенко выступала в первом заезде и сумела финишировать второй, показав время 47.368. Лидером стала украинка Людмила Лузан (47.339), а тройку замкнула канадка Кэти Венсан (47.604). В четвёрке лучших оказалась и Дорота Боровская из Польши (47.703). Именно этот квартет пробился в финал соревнований, который пройдёт сегодня, начало – 5:57 мск.

Во втором заезде выступала Ирина Алексеева – она стала седьмой (49.147) и не сумела пробиться в основной финал, чтобы побороться за медали.