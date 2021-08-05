Олеся Ромасенко вышла в финал ОИ-2020 по гребле на байдарке на 200 м
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В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ у женщин в категории байдарка-одиночка на 200 м.
Представительница России Олеся Ромасенко выступала в первом заезде и сумела финишировать второй, показав время 47.368. Лидером стала украинка Людмила Лузан (47.339), а тройку замкнула канадка Кэти Венсан (47.604). В четвёрке лучших оказалась и Дорота Боровская из Польши (47.703). Именно этот квартет пробился в финал соревнований, который пройдёт сегодня, начало – 5:57 мск.
Во втором заезде выступала Ирина Алексеева – она стала седьмой (49.147) и не сумела пробиться в основной финал, чтобы побороться за медали.
Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. 1/2 финала
05 августа 2021, четверг. 03:44 МСК
Окончено
1
Людмила Лузан
Украина
47.339 FA
1
Невин Харрисон
США
46.697 FA
2
Вэньцзюнь Линь
Китай
47.161 FA
2
Олеся Ромасенко
Россия
47.368 FA
3
Лоранс Венсан-Лапуант
Канада
47.294 FA
3
Кэти Венсан
Канада
47.604 FA
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