«Я почти потерял глаз». Британец получил удар локтем на соревнованиях по плаванию на ОИ

Британский спортсмен Эктор Томас Чил Пардо не сумел завершить соревнования Олимпийских игр – 2020 по плаванию на открытой воде на 10 км из-за неприятного инцидента. Об этом информирует Evening Standart.
«На последнем круге я получил удар локтем по лицу и сразу же подумал, что потерял глаз. Мои очки полностью снялись. Ранее всякий раз, когда я получал травму, я всегда шёл до финиша. Но очки полностью упали, и я ничего не видел. В первые секунды я подумал, что мой глаз выпал в воду. Я пошёл к спасателям со словами: «Мой глаз! Мой глаз!» Они не высказывали мне однозначного мнения, и после этого мне пришлось уйти», — сказал Гектор Пардо вскоре после завершения гонки.
Напомним, победителем стал немец Флориан Велльброк, показавший время 1:48:33.7. За ним финишировал представитель Венгрии Криштоф Рашовски (1:48:59.0). Замкнул тройку лучших итальянец Грегорио Пальтриньери (1:49:01.1). Россиянин Кирилл Абросимов стал 19-м со временем 1:54:29.3, отстав от лидера на 5 минут 55 секунд.
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