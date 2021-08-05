Илья Шкуренёв стал 9-м в беге с барьерами в десятиборье на Олимпийских играх – 2020

В Токио (Япония) состоялись соревнования Олимпийских игр – 2020 в беге с барьерами на 110 м в десятиборье, где Россию представлял легкоатлет Илья Шкуренёв. Ему удалось показать время 14.43, что является девятым результатом.

Лучшим в этом сегменте стал канадец Дамьян Уорнер (13.46), за ним расположился Кевин Майер из Франции (13.90), а замкнул тройку лучших Гарретт Скэнтлинг из США (14.03).

Всего у россиянина Шкуренёва 5196 очков, что является также девятым результатом. Сейчас проходят соревнования по метанию диска.

Напомним, что в медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Россия занимает шестую позицию: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.



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