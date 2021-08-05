На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксирован 31 новый положительный тест на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 31 новом положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список вошёл один спортсмен. Другие случаи касаются волонтёров, подрядчиков, журналистов и персонала.



Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 358.



В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.