Хорошавцева проиграла американке в 1/8 финала соревнований по борьбе на Олимпиаде-2020

Россиянка Ольга Хорошавцева не смогла пробиться в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 53 кг. На старте соревнований она уступила американке Джакарре Гвенише Винчестер со счётом 4:7.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16). На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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