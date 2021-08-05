Россиянин Луканцов занял 12-е место в гребле на байдарках на 200 метров

Российский спортсмен Евгений Луканцов занял четвертое место в утешительном заезде на Олимпийских играх в гребле на байдарках на 200 метров.

29-летний россиянин в заплыве за 9-16 места показал результат 36.036 и занял итоговое 12-е место в олимпийском турнире.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16). На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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