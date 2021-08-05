После метания диска россиянин Шкуренев поднялся на 8-е место в десятиборье на ОИ-2020

Россиянин Илья Шкуренев на олимпийском турнире в десятиборье поднялся с 9-й на 8-ю строчку. Он метнул диск на 47,02 метра (восьмой результат). Теперь у него 6005 очков.

Канадец Дамиан Уорнер продолжает лидировать. Его результат в седьмом сегменте, метании диска — 48,67 метра. Теперь у него 6610 очков. На второй строчке располагается австралиец Эшли Молоуни, который метнул диск на 44,38 метра (2741 очко). Замыкает тройку канадец Пирс Лепаж — 6265 очков.

Следующий этап в программе десятиборцев — прыжки с шестом.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16). На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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