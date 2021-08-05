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Ямайский легкоатлет Хэнсл Парчмент выиграл золото Олимпиады-2021 в беге на 110 м с барьерами

Ямайский легкоатлет Парчмент выиграл золото Олимпиады-2020 в беге на 110 м с барьерами
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Ямайский легкоатлет Хэнсл Парчмент выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 110 м с барьерами. Серебряным призёром стал американец Грант Холлоуэй. Бронза досталась ещё одному представителю Ямайки Рональду Леви.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 110 м с барьерами
1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 13,04.
2. Грант Холлоуэй (США) — 13,09.
3. Рональд Леви (Ямайка) — 13,10.

Россиянин Сергей Шубенков не смог выступить на Олимпиаде в Токио из-за травмы.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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