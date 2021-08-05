Россиянка Андреева заняла 15-е место на ОИ-2020 в гребле на каноэ на 200 метров

Российская спортсменка Ирина Андреева заняла седьмое место в утешительном заплыве олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров. Россиянка с результатом 48.930 заняла итоговое 15-е место на олимпийском турнире.

В финале В первое место заняла представительница Венгрии Вираг Балла (47,560), второе – Мария Маильярд (Чили) – отставание 0,050, третье Елена Ноздрева (Беларусь) — 0,525.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16). На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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