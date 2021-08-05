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Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой

Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой
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Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 500 м. Серебряным призёром стала венгерка Тамара Чипеш. Бронза досталась представительнице Дании Эмме Остранн Йёргенсен.

Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м
1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 1.51,216.
2. Тамара Чипеш (Венгрия) — 1.51,855.
3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) — 1.52,773.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

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