Российский борец Заурбек Сидаков вышел в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио

Россиянин Заурбек Сидаков вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В четвертьфинале он победил представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6.

На старте соревнований россиянин прошёл Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау). В полуфинале сегодня, 5 августа, Сидаков сразится с Данияром Кайсановым из Казахстана.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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