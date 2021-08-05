Россияне Аношкин и Спесивцев заняли 9-е место на ОИ-2020 в гребле на байдарках-двойках

Российские спортсмены Роман Аношкин и Максим Спесивцев в утешительном заплыве Олимпиады-2020 в Токио в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров заняли первое место, показав результат 3.19,680.

Таким образом, в общей таблице российские спортсмены заняли итоговое девятое место.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16). На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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