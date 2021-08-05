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Татьяна Тарасова назвала человека, которого считает незаменимым

Татьяна Тарасова назвала человека, которого считает незаменимым
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на Олимпиаде в Токио в соревнованиях дуэтов.

«Поздравляю с победой наших девочек — Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, всю команду. Но в первую очередь Татьяну Покровскую. Вот говорят — незаменимых людей нет. А они есть. Столько лет Татьяна Николаевна ведёт нашу «синхронную сборную» к победам, верит в своих девочек. Спасибо им за эмоции и красоту!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

Олимпийские чемпионки отреагировали на поздравление. Ромашина в комментарии написала: «Спасибо большое, Татьяна Анатольевна». Колесниченко добавила: «Огромное спасибо».

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