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Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золото Олимпийских игр — 2021 в Токио

Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио
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Австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Серебряным призёром стал бразилец Педро Баррос. Бронза досталась представителю США Кори Джуно.

Это 17-я золотая медаль сборной Австралии на Играх в Токио.

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Парк
1. Киган Палмер (Австралия) — 95,83.
2. Педро Баррос (Бразилия) — 86,14.
3. Кори Джуно (США) — 84,13.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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