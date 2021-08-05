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Американский легкоатлет показал в камеру записку после завоевания золота Олимпиады-2021

Американский легкоатлет показал в камеру записку после завоевания золота Олимпиады-2020
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Американский легкоатлет Райан Краузер после завоевания золотой медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра показал в камеру лист бумаги, на котором было написано: «Дедушка, мы это сделали. Олимпийский чемпион 2000 года!» Дедушка спортсмена скончался незадолго до старта Олимпиады.

В финале Краузер установил новый олимпийский рекорд — 23,30 м. Райан на Играх-2016 установил рекорд 22,52 м, а в Токио во всех шести попытках продемонстрировал результаты лучше того достижения (22,83; 22,93; 22,86; 22,74; 22,54 и 23,30).

Серебряным призёром стал американец Джо Матиас Ковач. Бронза досталась представителю Новой Зеландии Томасу Уолшу.

На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

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