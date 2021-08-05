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«Спартак» проиграл «Бенфике» в ЛЧ, Сёмин возглавил «Ростов». Главное к утру

Московский «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов дома в первом матче уступил португальской «Бенфике», а тренер Юрий Сёмин возглавил «Ростов», сменив Валерия Карпина – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче отбора Лиги чемпионов.

2. Юрий Сёмин возглавил «Ростов».

3. Светлана Ромашина стала первой в истории 6-кратной чемпионкой ОИ по синхронному плаванию.

4. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене вышла в финал Олимпиады-2020, с 3-й попытки взяв 1,95 м.

5. 6-й тур РПЛ перенесут на 25 августа ради сборной России.

7. «Зениту» предложили купить Хамеса Родригеса.

8. «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Алисоном до 2027 года.

9. Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с вышки.

10. «Динамо» расторгло контракт с Мигелом Кардозу.