«Спартак» проиграл «Бенфике» в ЛЧ, Сёмин возглавил «Ростов». Главное к утру

Московский «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов дома в первом матче уступил португальской «Бенфике», а тренер Юрий Сёмин возглавил «Ростов», сменив Валерия Карпина – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче отбора Лиги чемпионов.
2. Юрий Сёмин возглавил «Ростов».
3. Светлана Ромашина стала первой в истории 6-кратной чемпионкой ОИ по синхронному плаванию.
4. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене вышла в финал Олимпиады-2020, с 3-й попытки взяв 1,95 м.
5. 6-й тур РПЛ перенесут на 25 августа ради сборной России.
7. «Зениту» предложили купить Хамеса Родригеса.
8. «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Алисоном до 2027 года.
9. Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с вышки.
- 5 августа 2021
-
08:47
-
08:38
-
08:34
-
08:34
-
08:18
-
08:10
-
08:08
-
07:58
-
07:52
-
07:25
-
07:21
-
07:12
-
07:01
-
06:49
-
06:41
-
06:35
-
06:24
-
06:23
-
06:16
-
06:08
-
06:03
-
06:00
-
05:55
-
05:50
-
05:49
-
05:45
-
05:35
-
05:19
-
05:18
-
05:06
-
05:03
-
04:52
-
04:20
-
03:55
-
03:43