Дина Аверина: чувствуется, что Ирина Винер-Усманова сильно волнуется

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастика россиянка Дина Аверина поделилась ожиданиями от выступления на Олимпиаде в Токио.

«Думала, что будет немного страшновато — помост, огромный зал. Но нет, сейчас на опробовании страха не было. То, что это помост — почти не ощущается. Единственное — нужно на него подняться и идти-идти-идти до ковра и только потом ты оказываешься на ковре.



Я стараюсь не обращать внимания на олимпийские кольца и то, что написано «Токио-2020». Но Ирина Винер говорит: «Посмотрите, вы ждали этого пять лет, это Олимпиада, помните свою цель, к которой вы шли. Не сдавайтесь, осталось чуть-чуть!» Чувствуется, что она тоже переживает, сильно волнуется и всеми силами нас поддерживает.

Я очень рада, что прилетела сюда, смогла добраться живой, здоровой и уже завтра в бой», — цитирует Аверину сайт «Матч ТВ».

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся