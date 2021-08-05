Симона Байлз тайно тренировалась в зале за пределами Токио перед бронзой Олимпиады-2020

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз проводила секретные тренировки в преддверии упражнений на бревне на Олимпиаде-2020, в которых ей удалось завоевать бронзовую медаль. Об этом сообщает Insider.

Байлз, которая снялась с командного многоборья и не выступала в личном многоборье, договорилась о тренировках в зале, который находится примерно в часе езды от Токио. В команде спортсменки позвонили одному из профессоров школы, которой принадлежит зал, и Симона на протяжении четырёх дней тренировалась по несколько часов. Её сопровождали тренеры и врач команды. Когда Байлз заходила в зал, за ней запирали дверь, чтобы никто не мог ей помешать.

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