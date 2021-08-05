Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады-2020, победив Бразилию

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио (Япония). В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли бразильцев со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины. Финал состоится 7 августа.

На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией. В четвертьфинале россияне победили канадцев.

На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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