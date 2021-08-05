Борец Жан Беленюк, который принёс Украине первое золото ОИ-2020, прокомментировал победу

Украинец Жан Беленюк, который завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый победе на Играх. Это первое золото Украины на ОИ-2020.

«Сегодня истощён, но счастлив! А уже завтра буду понемногу отвечать на звонки и смс, которых бесконечное количество. Спасибо всем за поздравления», — написал он в своём «инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жана Беленюка.

Сборная Украины занимает 37-е место в неофициальном медальном зачёте, на её счету 1 золотая медаль, 2 серебряные и девять бронзовых.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.