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Борец Жан Беленюк, который принёс Украине первое золото ОИ-2021, прокомментировал победу

Борец Жан Беленюк, который принёс Украине первое золото ОИ-2020, прокомментировал победу
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Украинец Жан Беленюк, который завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый победе на Играх. Это первое золото Украины на ОИ-2020.

«Сегодня истощён, но счастлив! А уже завтра буду понемногу отвечать на звонки и смс, которых бесконечное количество. Спасибо всем за поздравления», — написал он в своём «инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жана Беленюка.

Сборная Украины занимает 37-е место в неофициальном медальном зачёте, на её счету 1 золотая медаль, 2 серебряные и девять бронзовых.

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Новости. Олимпиада 2020
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