Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинале Олимпиады-2021

Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинале Олимпиады-2020
Комментарии

Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) со счётом 11:15 (3:2, 4:4, 2:5, 2:4).

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Венгрии. Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.

На групповом этапе россиянки проиграли американкам со счётом 5:18.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Водное поло
Женщины. 1/2 финала. Россия - США
05 августа 2021, четверг. 09:30 МСК
Россия
Окончено
11:15
США
Новость по теме
Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021