Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинале Олимпиады-2020

Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) со счётом 11:15 (3:2, 4:4, 2:5, 2:4).

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Венгрии. Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.

На групповом этапе россиянки проиграли американкам со счётом 5:18.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.