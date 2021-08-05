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Ульяна Баташова занимает 4-е место в современном пятиборье на Олимпиаде-2020

В современном пятиборье среди женщин завершились соревнования по фехтованию на Олимпийских играх в Токио.

После фехтования в современном пятиборье российская спортсменка Ульяна Баташова занимает четвёртое место (238). Её соотечественница Гульназ Губайдуллина находится на 31-й строчке (184).

Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 23 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 33 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 14 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

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