Российский волейболист Волков — о выходе в финал ОИ: Подлесных — красавец! Вышел и затащил

Волейболист сборной России Дмитрий Волков высказался о выходе национальной команды в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.

«Мы начали довольно вяло, а бразильцы вышли уверенные. Видно, что поменяли план игры, да и лучше настроились. В начале матча нам было очень тяжело. Что касается игры, Ярик (Подлесных. — Прим. «Чемпионата») — красавец! Вышел в третьей партии и затащил. Конечно, я был готов. Я всегда готов (смеётся).

Мы в финале, но пока ничего не выиграли. Нельзя быть суперуверенным, но настраивался на бразильцев максимально. Я знал, что будет совсем другая игра, нежели в групповом этапе. Это самая эмоциональная победа в моей карьере», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата».

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