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Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/4 финала Олимпиады-2021 в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/4 финала Олимпиады-2020 в спринте
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Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте. В 1/8 финала он победил представителя Великобритании Джейсона Кенни (+0,076). Четвертьфиналы состоятся сегодня, 5 августа.

Дмитриев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в этой дисциплине.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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