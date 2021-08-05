Елена Исинбаева отреагировала на выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2020
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева высказалась о выходе мужской сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.
«Ребята молодцы, показали настоящую борьбу. Сегодня было не легче, чем в Лондоне, в финале нельзя терять концентрацию», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.
Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины. Финал состоится 7 августа.
На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией. В четвертьфинале россияне победили канадцев.
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