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Елена Исинбаева отреагировала на выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2021

Елена Исинбаева отреагировала на выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2020
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева высказалась о выходе мужской сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.

«Ребята молодцы, показали настоящую борьбу. Сегодня было не легче, чем в Лондоне, в финале нельзя терять концентрацию», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины. Финал состоится 7 августа.

На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией. В четвертьфинале россияне победили канадцев.

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