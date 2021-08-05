Волейболист Михайлов — о выходе в финал Олипиады-2020: мы сотворили чудо

Российский волейболист Максим Михайлов прокомментировал выход национальной команды в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.



«Честно говоря, сами не поняли, как вернулись в игру после 20:12. Это спорт – в этом и прелесть. С одной стороны – сотворили чудо, с другой – надо забыть это, впереди более важный матч. Не надо надеяться, что соперник даст такой шанс, а выходить не такими зажатыми. Волнение мешало – врать не буду, для некоторых это первые ОИ, плюс Бразилия, которая только в финалах ОИ играет. Они просто грызут пол, поэтому эта победа вдвойне важна – одолели именно Бразилию. Нам удалось поверить в себя, поверить, что Бразилия – не такая страшная и мы можем с ней играть. В первых двух сетах мы больше ходили и переживали, как хорошо играет соперник, а не смотрели на свою игру – поэтому слишком много ошибались и отдавали эмоций не туда. А после третьего сета удалось немного расслабиться, более-менее вошли в игру и начали диктовать свою игру. С таким соперником, как Бразилия, важно вести, а не догонять. Когда они ведут – они вдвойне увереннее. У нас команда, лучшие люди, которые много выиграли – достаточно опытные, хоть и некоторые в первый раз на ОИ. Во многом перевернули игру благодаря заменам, в этом и есть сила команды», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата».